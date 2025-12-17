Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Bösensell, Im Südfeld/Firmenfahrzeuge aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum von Dienstag (16.12.), 17.30 Uhr bis Mittwoch (17.12.), 07.00 Uhr drei Lkw auf, die auf einem Firmengelände abgestellt waren. Sie schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein und stahlen diverse Werkzeuge, ehe sie unerkannt flüchten konnten.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell