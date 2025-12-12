Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbrüche in Wohnhäuser in Ottersberg++Doppelgarage in Brand++Pkw übersieht Radfahrer++Radfahrer bei Unfall verletzt++Unfall mit vier Beteiligten+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbrüche in Wohnhäuser in Ottersberg+ Ottersberg. In der Zeit von Dienstag, 16:00 bis 19:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Alter Weg ein. Die Täter entwendeten Bargeld und flohen anschließend unerkannt. In der Zeit von Mittwoch, 10:00 bis 12:00 Uhr, kam es in einem weiteren Wohnhaus in der Straße Alter Weg zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Haus und entwendeten ebenfalls Bargeld. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen, der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Doppelgarage in Brand+ Achim. Am Donnerstagmittag, gegen 13:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Borsteler Hauptstraße alarmiert. Zwei frei stehende Garagen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein in einer der Garagen abgestellter Pkw brannte vollständig aus, ein angrenzend abgestelltes Wohnmobil wurde beschädigt. Die Borsteler Hauptstraße war im Bereich der Einsatzstelle für die Dauer der Löscharbeiten bis etwa 15:40 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 200.000 Euro geschätzt.

+Pkw übersieht Radfahrer+ Achim. Am Donnerstagmittag gegen 13:55 Uhr übersah ein Pkw-Fahrer auf der Industriestraße einen Radfahrer. Ein 84-jähriger VW-Fahrer wollte von einem Parkplatz nach rechts auf die Industriestraße einbiegen, als er einen auf dem Radweg fahrenden 38-jährigen Radfahrer übersah. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht.

+Radfahrer bei Unfall verletzt+ Achim. Am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 52-jährige MG-Fahrerin befuhr die Bremer Straße in Richtung Obernstraße, als sie nach rechts auf einen Parkplatz fahren wollte. Dabei übersah sie eine 54-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg unterwegs war. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

+Unfall mit vier Beteiligten+ Achim/A1. Auf der A1 in Höhe Uphusen kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier Beteiligten Fahrzeugen. Ein 37-jähriger Ford-Fahrer beabsichtigte, vom rechten Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln, wodurch ein dort fahrender 76-jähriger LKW-Fahrer auf den dritten Fahrstreifen ausweichen musste. Dabei kollidierte der LKW mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 40-jährigen VW-Fahrer. Ein weiterer 52-jähriger LKW-Fahrer prallte wiederum gegen den auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 76-jährigen LKW. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell