Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Scheune++Einbruch in Einfamilienhaus++E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Unfall leicht+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Scheune+ Emtinghausen. In der Zeit von Dienstag, 19:30 Uhr, bis Mittwoch, 19:05 Uhr, kam es in der Dorfstraße zu einem Einbruch in eine Scheune. Die bislang unbekannten Täter flohen anschließend mit Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Einbruch in Einfamilienhaus+ Ottersberg. In der Zeit von Dienstag, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, 22:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Birkenweg ein. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Haus und durchsuchten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen flohen die Täter ohne Diebesgut. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen, der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Unfall leicht+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochmittag gegen 13:35 Uhr kam es auf der K45 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein 18-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr die Loger Straße und beabsichtigte auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer, der die Ampel kreuzte. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt.

