POL-VER: +Auffahrunfall an Ampel++Pkw übersieht Radfahrer+

LANDKREIS VERDEN

+Auffahrunfall an Ampel+ Verden. Am Dienstagmorgen kam es gegen 08:05 Uhr zu einem Auffahrunfall an einer Ampel. Eine 54-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Hamburger Straße in Richtung Verden, als sie auf eine an der Ampel stehende 41-jährige Fahrerin eines Audis auffuhr. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pkw übersieht Radfahrer+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag gegen 07:30 Uhr kam es an einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 47-jähriger Autofahrer befuhr die Straße Klosterkamp, als er beabsichtigte, in einen Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah er einen von rechts kommendem 14-jährigen Radfahrer, der den Kreisverkehr passieren wollte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw sowie dem Fahrrad entstand Sachschaden.

