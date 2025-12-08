Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Container in Brand++Beifahrerin verstirbt nach Unfall++Einbrecher entwenden Schmuck und Bargeld++Einbruch in Einfamilienhaus+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Container in Brand+ Dörverden. Am Sonntagnachmittag gegen 17:10 Uhr geriet ein Container hinter einem Supermarkt in der Großen Straße in Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Beifahrerin verstirbt nach Unfall+ Lilienthal. Auf der Straße Wührden kam es am Sonntag, gegen 11.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 90-Jähriger mit seinem VW die K8 aus Richtung Lilienthal in Richtung Ritterhude. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum.

Der 90-jährige Fahrzeugführer erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine 85-jährige Beifahrerin wurde lebensbedrohlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie im weiteren Verlauf an ihren Verletzungen.

Für die Unfallaufnahme war die K8 bis ca. 13.30 Uhr voll gesperrt. An dem VW entstand ein erheblicher Schaden an der Fahrzeugfront und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Einbrecher entwenden Schmuck und Bargeld+ Schwanewede. In der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 16.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wiesenstraße ein. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang zum Wohnhaus und flohen mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Einbruch in Einfamilienhaus+ Ritterhude. Zwischen Sonntag, 10.45 Uhr, und 20.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Platjenwerbe. Die Täter entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen können sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 melden.

