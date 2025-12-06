Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 06.12.2025

Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+++Einbrüche in Wohnhäuser und Firmen+++ Achim und Oyten. Am Freitag kam es im Tagesverlauf zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser und Firmen in Achim und Oyten. In einigen Fällen blieben die Täter erfolglos und flüchteten ohne Beute. Die Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen dem Polizeikommissariat Achim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

+++Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen+++ Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Klusdamm in Verden. Zunächst wurde durch Verkehrsteilnehmer ein unbesetzter Pkw im Graben gemeldet. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei, erschien der Fahrzeugführer an der Unfallstelle. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass neben der erhöhten Geschwindigkeit auch der Konsum von Alkohol ursächlich sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Neben Blut musste er zudem seinen Führerschein abgeben. Ihn erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

+++Gefährliche Fahrweise+++ Verden. Am Freitagmorgen gegen 08 Uhr kam es auf der Thedinghauser Straße, Ortsteil Hutbergen, zu einem gefährlichen Fahrmanöver eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers. Eine Zeugin meldete die Situation, nachdem der Raser einen Bus überholte und anschließend der Zeugin auf ihrer Fahrspur entgegenkam, ehe er wieder einscherte. Die Zeugin konnte einen Zusammenstoß lediglich durch Ausweichen auf den Grünstreifen verhindern. Zeugen, insbesondere der Busfahrer, werden gebeten sich bei der Polizei in Verden zu melden, falls Hinweise zu dem Verkehrsteilnehmer in einem mutmaßlich weißen Pkw bekannt sind.

+++Mit Überladung aber ohne Führerschein unterwegs+++ Achim. In der Nacht zu Samstag wurde ein 34-jähriger Mann aus Sande an der BAB 27 kontrolliert. Er führte einen Pkw mit Anhänger, wobei die Anhängelast des Pkw um 27 % überschritten wurde. Zudem wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+++Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall+++ Worpswede. Am 06.12.2025, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Worpswede mit seinem Audi die Neu Sankt Jürgener Straße in Fahrtrichtung Hüttenbusch. Hierbei übersah er einen auf der Fahrbahn haltenden Volkswagen eines 38-Jährigen aus Osterholz und fuhr diesem auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher ergab einen Wert von über 3 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutprobe bei dem Fahrzeugführer entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

+++Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und zwei verendeten Pferden+++ Worpswede. Am Abend des 05.12.2025 wollte ein 77-jähriger Pferdehalter aus Worpswede zwei seiner Pferde von einer Weide in den anliegenden Stall verbringen. Die Pferde liefen hierbei allerdings auf die Nordsoder Straße. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault einer 50-jährigen aus Gnarrenburg. Die beiden Pferde verstarben noch vor Ort. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

