Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Betrüger geben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus - Polizei warnt vor dreister Masche

Landkreise Osterholz & Verden (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Betrugsversuchen, bei denen sich die Täter am Telefon als angebliche Bankmitarbeiter aus der Sicherheitsabteilung ausgaben. Sie behaupten, das Konto sei gehackt worden oder es habe verdächtige Abbuchungen gegeben. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Ziel ist immer, an EC-Karten, PINs oder persönliche Bankdaten zu gelangen.

In einem angezeigten Fall meldete sich ein Betrüger telefonisch bei einem 85-Jährigen aus Ritterhude und behauptete, man habe eine unrechtmäßige Zahlung gestoppt. Zur angeblichen Sicherheit müsse die EC-Karte nun gesperrt und durch einen Mitarbeiter der Bank abgeholt werden. Besonders perfide: Nach dem Telefonat erschien tatsächlich ein Mann an der Haustür und forderte die Übergabe der EC-Karte. Der Geschädigte übergab die Karte, nachdem er zuvor bereits am Telefon die PIN mitgeteilt hatte. Kurz darauf wurde Bargeld vom Konto abgehoben. Nach den Abhebungen brachte der Täter die Karte sogar wieder zurück.

Bei einem weiteren Fall scheiterte der angebliche Bankmitarbeiter am Enkel einer Seniorin. Dieser ließ den gar nicht erst ins Haus.

Die Polizei weist darauf hin, dass echte Banken oder Sparkassen niemals telefonisch nach sensiblen Finanzdaten fragen oder Mitarbeiter zur Abholung von Karten oder Bargeld schicken. Bleiben Sie wachsam und sprechen Sie insbesondere ältere Familienmitglieder auf diese Betrugsform an und ermutigen Sie sie, bei Unsicherheiten sofort die Polizei zu kontaktieren.

Verhaltenstipps der Polizei:

   - Geben Sie niemals PINs, TANs oder Kartendaten telefonisch oder 
     persönlich weiter.
   - Lassen Sie niemals Bankkarten oder Bargeld von vermeintlichen 
     Mitarbeitern abholen.
   - Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort und rufen Sie Ihre Bank
     unter der Ihnen bekannten Rufnummer an - nicht unter einer 
     Nummer, die die Anrufer nennen.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Anrufen oder Personen an der 
     Haustür umgehend die Polizei unter 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

