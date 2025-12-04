Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Warnung vor betrügerischen Spendensammlern mittels EC-Karte

Landkreis Osterholz (ots)

In der Adventszeit zeigen sich viele Menschen besonders spendenbereit - doch auch Betrüger nutzen dies aus. Mit fortschreitender Digitalisierung greifen sie zunehmend zu modernen Methoden.

In Ritterhude war es am Mittwoch zu einem Spendenbetrug mittels EC-Karte gekommen. Gegen 10.15 Uhr sprachen drei bislang unbekannte Beschuldigte eine Frau mittels Handzeichen auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Straße Heidkamp an und bewegten sie zu einer Spende. Diese könne sie auch mittels EC-Karte an einem mitgeführten Gerät leisten. Nachdem die Frau einen geringen Betrag gespendet hatte, überprüfte sie klugerweise anschließend die Zahlung im Onlinebanking. Dabei bemerkte sie, dass eine deutlich höhere Summe über mehrere hundert Euro abgebucht werden sollte. Die drei Beschuldigten hatten in der Zwischenzeit den Parkplatz bereits verlassen.

Ein ähnlicher Fall soll bereits am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz in Bremen bei einem Einkaufszentrum passiert sein. Dort bemerkte der Geschädigte den Betrug erst am Folgetag.

Präventionshinweise der Polizei:

Bei spontanen Spendenaktionen ist immer besondere Vorsicht geboten. Spenden sollten niemals unter Zeitdruck oder auf Drängen erfolgen. Beim Bezahlen mit EC- oder Kreditkarte sollte stets geprüft werden, ob es sich beim Empfänger um eine seriöse und bekannte Organisation handelt. Vertrauenswürdige Organisationen informieren offen über ihre Arbeit und die Mittelverwendung.

Vor der Eingabe der PIN oder Bestätigung einer Zahlung ist immer der angezeigte Betrag im Display zu überprüfen. PINs sind streng vertraulich und dürfen niemandem mitgeteilt werden. Im Zweifel informieren Sie sich vorab über die Organisation oder spenden Sie über bekannte und geprüfte Spendenplattformen.

Bei aggressivem Verhalten oder Verdacht auf Betrug sollte umgehend die Polizei verständigt werden.

