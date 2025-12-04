Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen++Eine leicht verletzten Person bei Unfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen+ Kirchlinteln. Am Mittwochmittag kam es an der Kreuzung der Hauptstraße zur Alten Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 64-jähriger Fahrer eines Mercedes die Kreuzung geradeaus überqueren und übersah dabei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 66 Jahre alten Opel-Fahrer. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Opel auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend im Seitenraum in einer Hecke zum Stehen. Dabei beschädigte er einen auf einem nahegelegenen Parkplatz abgestellten BMW. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Opel war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Eine leicht verletzten Person bei Unfall+ Worpswede. Am Mittwoch ereignete sich gegen 18 Uhr auf der Mevenstedter Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Saab wollte von einem Parkplatz nach links auf die Mevenstedter Straße einfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel eines 46-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

