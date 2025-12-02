Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Erneut gezielte Kontrollen der Polizei und der Stadt Osterholz-Scharmbeck in der Innenstadt+

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Polizeikräfte führten heute erneut gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Osterholz-Scharmbeck gezielte Kontrollen von E-Scooter- und Fahrradfahrenden in der Osterholz-Scharmbecker Innenstadt durch.

Die Problematik besteht darin, dass die Fußgängerzone durch E-Scooter nicht befahren werden darf, sondern nur für Fahrräder freigegeben ist. Dennoch wird dieser Bereich weiterhin häufig von E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrern genutzt.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen, die parallel zum Wochenmarkt und den Vorbereitungen des Weihnachtsmarktes stattfanden, überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 53 Personen. Dabei wurden zehn E-Scooter-Fahrende festgestellt, die unerlaubt die Fußgängerzone nutzten. Zudem mussten in einem Baustellenbereich 43 Radfahrende angehalten werden, die dort hätten absteigen müssen. Zwei Kinder wurden außerdem beim verbotenen Gebrauch eines Mobiltelefons während der Fahrt angetroffen.

Die Kontrollaktion stieß überwiegend auf positive Resonanz. Besonders die anwesenden Fußgängerinnen und Fußgänger begrüßten das Vorgehen der Beamtinnen und Beamten und äußerten Verständnis für die Maßnahmen.

Weitere Kontrollen in diesem Bereich sind bereits vorgesehen.

