PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur zur Pressemeldung: Kind wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Bei der Pressemeldung zum Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Kind ist ein falscher Straßenname genannt worden.

Die beteiligte 60 Jahre alte Fahrerin war in Richtung der Seehauser Straße unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 10:31

    POL-VER: +Kind wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt+

    Landkreis Osterholz (ots) - Grasberg. In der Tüschendorfer Straße kam es am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriges Mädchen lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Mitsubishis auf der K36 in Richtung Seedorfer Straße unterwegs. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 08:28

    POL-VER: +Zigaretten und Bargeld gestohlen+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Derzeit liegen keine Meldungen vor. LANDKREIS OSTERHOLZ +Zigaretten und Bargeld gestohlen+ Ritterhude. Bislang unbekannte Täter brachen in der Straße Vor Vierhausen einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus diesem den gesamten Inhalt. Ein Spaziergänger bemerkte am Sonntagmorgen, gegen 07.30 Uhr, den offenen Automaten und informierte die Polizei. Zeugen, ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 10:53

    POL-VER: Pressemitteilung vom 30.11.2025

    Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) - Pressemeldung vom 30.11.2025 Bereich PI Verden Alkoholisierter Radfahrer In der Nacht von Samstag auf Sonntag stürzte ein 62-jähriger Radfahrer aufgrund von Alkoholisierung auf der Verdener Allerbrücke. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Aufgrund des nicht unerheblichen Alkoholisierungsgrades musste sich der Radfahrer anschließend einer Blutentnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren