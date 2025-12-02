Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Vorfahrt missachtet++Gegenverkehr übersehen++Zeugen zu Körperverletzung gesucht++Zwei Leichtverletzte bei Unfall++Vermisste Seniorin nach Suche unverletzt wieder aufgetaucht+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Vorfahrt missachtet+ Achim. An der Einmündung der Straße Am Weserberg zur Uphuser Heerstraße kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Mitsubishis wollte auf die Uphuser Heerstraße abbiegen, übersah jedoch einen von links kommenden und bevorrechtigten Opel eines 57 Jahre alten Fahrers. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 21-Jährige leicht und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw wurde abgeschleppt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

+Gegenverkehr übersehen+ Oyten. Eine 57-jährige Ford-Fahrerin wollte am Montagmorgen, gegen 06 Uhr, von der Achimer Straße nach links in die Industriestraße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Hyundai eines 23-Jährigen und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt, mussten jedoch nicht vor Ort medizinisch behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zeugen zu Körperverletzung gesucht+ Hambergen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23.30 Uhr, soll es in der Hauptstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 23-Jährigen durch eine bislang unbekannte Gruppe gekommen sein. Der 23-Jährige war mit Freunden unterwegs und traf in Höhe der Straße Spitzkiel auf eine Personengruppe, welche sie zunächst angepöbelt haben sollen. Daraufhin sei es zu verbalen Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf zwei bislang unbekannte Täter aus der Gruppe auf den 23-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche die Auseinandersetzung möglicherweise mitbekommen haben oder Hinweise zu den Tätern haben, sich unter 04793-957580 zu melden.

+Zwei Leichtverletzte bei Unfall+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagabend kam es auf der Bremer Heerstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 64-jähriger Transporterfahrer beabsichtigte, von der Landesstraße 135 nach rechts auf die Bremer Heerstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW eines 55-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der 55-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

+Vermisste Seniorin nach Suche unverletzt wieder aufgetaucht+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Montag auf Dienstag meldete ein Pflegeheim eine vermisste 63-jährige Bewohnerin. Eine Absuche im Nahbereich blieb erfolglos, sodass für die weitere Absuche ein Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel eingesetzt wurden. Dies führte jedoch ebenfalls nicht zum Auffinden der Vermissten.

Gegen 06.30 Uhr, meldete sich schließlich eine Mitarbeiterin einer Tankstelle, dass sich eine ältere Dame seit längerer Zeit in dem Tankstellengebäude befinde. Diese konnte von Einsatzkräften als die vermisste Seniorin identifiziert und anschließend wohlbehalten in das Pflegeheim zurückgebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell