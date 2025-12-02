Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand im Dortmunder Süden

Die Feuerwehr Dortmund wurde am Dienstagnachmittag um 15:44 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Schüruferstraße alarmiert. Auf der Anfahrt wurde den Einsatzkräften bereits mitgeteilt, dass sich noch eine Person in der Wohnung befinden soll. Beim Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Umgehend gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor. Die vermisste Person konnte schnell durch die Einsatzkräfte aufgefunden und ins Freie verbracht werden. Sie wurde dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in ein Krankhaus transportiert. Im Anschluss konnte das Feuer schnell aufgefunden und gelöscht werden. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit, ist jedoch durch das Feuer unbewohnbar. Die angrenzenden Wohnungen wurde ebenfalls auf Schadensmerkale kontrolliert, konnten jedoch nach Beendigung der Maßnahmen durch die Feuerwehr wieder durch die Bewohner bezogen werden. Die Einsatzdauer betrug etwa eineinhalb Stunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften im Einsatz. Eingesetzt waren die Feuerwachen 1 (Führungsdienst), 3, 4, der Löschzug 13 sowie der Rettungsdienst.

