FW-DO: Mehrere Personen im Gleisbett nach technischem Defekt eines Personenzuges

Dortmund (ots)

Am heutigen Abend kam es im Gleisbereich in der Nähe des Bahnhofs Signal-Iduna-Park zu einem technischen Ausfall einer Regionalbahn. Vermutlich aufgrund einer zu großen Anzahl an Fahrgästen stoppte der Zug auf offener Strecke, ca.250 Meter östlich des Bahnhofs. Eine Weiterfahrt war nicht möglich. Einige Fahrgäste öffneten daraufhin die Türen und verließen über das Gleisbett den Zug in Richtung Bahnhof und angrenzender Parkplätze. Aufgrund der Enge im Zug wurde durch einige Fahrgäste die Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert. Das Gleisbett wurde durch die Feuerwehr gesperrt und die Evakuierung des Zuges durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst unterstützt. Eine leicht verletzte Person wurde ins Krankenhaus transportiert und ein alleinreisendes 11-Jähriges Kind wurde der Polizei übergeben.

Im Anschluss konnte der Zug seine Weiterfahrt in Richtung Soest fortsetzen. Im Einsatz waren Einheiten der Feuerwache 4, 5, 9, der A-Dienst sowie Einheiten des Rettungsdienstes.

