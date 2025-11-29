Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Auffahrunfall mit 5 Fahrzeugen auf der A45 - Pferdeanhänger umgekippt.

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18:20 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in einer Baustelle zu einem Auffahrunfall zwischen fünf PKWs auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Frankfurt kurz hinter dem Kreuz Dortmund Süd. Aufgrund des Unfallhergangs kam ein Pferdeanhänger mitsamt dem Pferd auf die Seite zum liegen, weiterhin wurden fünf Personen, davon ein Kind leicht verletzt. Herausfordernd für die Einsatzkräfte war die Anfahrt zur Einsatzstelle - zwar wurde die Rettungsgasse weitgehend vorbildlich gebildet, jedoch musste aufgrund der Baustellensituation die letzten Meter bis zur Einsatzstelle z.T. zu Fuß zurück gelegt werden. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und zum Teil in Dortmunder Krankenhäuser transportiert. Das Pferd wurde durch die Einsatzkräfte beruhigt und konnte anschließend - augenscheinlich unverletzt - aus dem Hänger geführt werden. Im weiteren Verlauf wurde der Anhänger wieder aufgerichtet und das Pferd konnte zur weiteren Betreuung wieder in diesen zurückgeführt werden.

Zwischenzeitlich waren beide Fahrtrichtungen der A45 voll gesperrt, was zu langen Rückstaus führte. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwache 4 (Hörde) Feuerwache 8 (Eichlinghofen) Feuerwache 1 (Innenstadt) und ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Syburg (LZ14) für etwa 1 Stunde gebunden.

Die Unfallursache wird nun durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell