POL-VER: Polizeiinspektion Verden/Osterholz ehrt engagierte Bürgerinnen und Bürger für mutiges Handeln

Polizeiinspektion Verden/Osterholz ehrt engagierte Bürgerinnen und Bürger für mutiges Handeln

Landkreise Verden & Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz. Auch im Jahr 2024 haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger durch ihr vorbildliches Verhalten und ihren Mut im Alltag ein starkes Zeichen für Zivilcourage gesetzt. Sie haben in unterschiedlichen Situationen beherzt eingegriffen, geholfen und Verantwortung übernommen - in Momenten, in denen andere vielleicht gezögert hätten.

"Wir möchten diejenigen würdigen, die nicht weggeschaut, sondern hingeschaut haben", sagte Inspektionsleiterin Antje Schlichtmann im Rahmen der Feierstunde. Zivilcourage beginne häufig mit kleinen Gesten der Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft, betonte sie. Wichtig sei dabei, dass niemand sich selbst in Gefahr bringe - denn umsichtiges Handeln sei ebenfalls Teil von Mut.

Auch Andreas Lohmann, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, hob die Bedeutung engagierter Mitbürgerinnen und Mitbürger hervor: "Menschen, die Haltung zeigen und Verantwortung übernehmen, sind für uns unverzichtbare Partner. Ihr Handeln stärkt das Sicherheitsgefühl in unserer Gesellschaft und unterstützt unsere tägliche Arbeit auf wertvolle Weise."

Nach den einleitenden Worten kamen die couragierten Helferinnen und Helfer zu Wort, die von ihren Angehörigen begleitet wurden. Sie schilderten eindrucksvoll, in welchen Situationen sie aktiv geworden waren. Sie trugen damit zu einer zügigen Klärung von Straftaten bei oder konnten sogar schwere Unglücke verhindern.

Fälle im Landkreis Verden

Unter den Geehrten befand sich eine damals 34-jährige Verdenerin, die Anfang Mai 2024 mit ihrem Eingreifen einen Tötungsdelikt verhinderte. In der Artilleriestraße griff ein Mann seine ehemalige Lebenspartnerin auf offener Straße mit einem Messer an und stach mehrfach auf sie ein. Die Verdenerin versuchte zunächst, den Täter von der Frau abzulenken, indem sie mit Gegenständen nach ihm warf. Als der Täter durch die Gegenwehr der Frau das Messer verlor, brachte sie die lebensgefährlich verletzte Frau in ihr Auto, rettete sie damit aus der Reichweite des Angreifers und fuhr sie unverzüglich ins Krankenhaus. Der Täter wurde kurz darauf am Tatort festgenommen und mittlerweile verurteilt.

Ein weiterer Geehrter konnte an der Veranstaltung zwar nicht persönlich teilnehmen, wird aber dennoch für sein vorbildliches Verhalten ausgezeichnet. Am Bahnhof in Etelsen erlitt ein damals 14-Jähriger einen Stromschlag, als er zeitgleich ein Geländer und eine unter Spannung stehende Laterne berührte, von der er sich nicht mehr selbstständig lösen konnte. Sein damals 15-jähriger Freund zögerte nicht, packte ihn am nicht leitfähigen Rucksack und zog ihn weg. Später wurden an der Laterne rund 170 Volt gemessen; bereits eine Spannung ab etwa 50 Volt kann lebensbedrohlich sein. Durch sein umsichtiges Handeln rettete der Jugendliche seinem Freund das Leben.

Zu den Geehrten gehörte auch ein damals 24-jähriger Mann aus Hambergen, der dazu beitrug, zwei Raubüberfälle auf Tankstellen aufzuklären. Im Sommer 2024 kam es in Hambergen zu einem Überfall auf eine Tankstelle. Der 24-Jährige nahm die Verfolgung des Täters auf und ließ sich auch nicht von ihm nicht abschütteln. Er filmte den Mann auf der Flucht und stellte der Polizei damit aktuelles Bildmaterial zur Verfügung. Da der Täter seine Kleidung gewechselt hatte, ermöglichte die Aufnahme, dass der Mann bei der Fahndung schnell festgenommen werden konnte. Im weiteren Verlauf konnte ihm ein weiterer, ähnlicher Raubüberfall auf dieselbe Tankstelle nachgewiesen werden; für die Taten ist er inzwischen verurteilt worden.

Auch Polizeibeamte, die die jeweiligen Fälle bearbeitet hatten, nahmen an der Veranstaltung teil. Sie gaben den Geehrten Einblicke in den Fortgang der Ermittlungen und berichteten über die gerichtlichen Verfahrensausgänge. Dabei wurde deutlich, welchen nachhaltigen Einfluss das entschlossene Handeln der Ausgezeichneten sowohl auf die Ermittlungen als auch auf die betroffenen Menschen hatte.

Mit dieser Auszeichnung möchte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz nicht nur die individuellen Leistungen hervorheben, sondern auch ein Zeichen setzen: Zivilcourage macht unsere Gesellschaft menschlicher, sicherer und stärker. Jeder Beitrag zählt - denn schon kleine Taten können Großes bewirken.

