Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brand in Wohnhaus++Verkehrsunfall auf der Lilienthaler Allee++Drei Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beschädigt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Brand in Wohnhaus+ Langwedel. In einem Wohnhaus in der Straße Am Bullengraben geriet am Dienstagvormittag aus bislang unbekannter Ursache ein Gefrierschrank in Brand. Ein jugendlicher Bewohner befand sich allein im Haus und hörte zunächst ein lautes Geräusch. Kurz darauf bemerkte er Rauch im Hausflur. Er verließ daraufhin das Haus und wählte den Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand im Hausflur zügig unter Kontrolle bringen, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Durch den entstandenen Rauch ist das Haus zunächst nicht bewohnbar. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache dauern derzeit an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verkehrsunfall auf der Lilienthaler Allee+ Lilienthal. Am Dienstagmorgen, gegen 05.30 Uhr, kam es auf der Lilienthaler Allee in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 25-jährige Audi-Fahrerin befuhr die Lilienthaler Allee und überholte auf Höhe der Kreuzung Moorhauser Landstraße mehrere wartende Fahrzeuge links über die Abbiegespur. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie dabei mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein und missachtete das Rotlicht der Ampelanlage. Beim Wiedereinscheren stieß sie frontal mit einem aus Richtung Bremen kommenden Audi eines 39-Jährigen zusammen, das sich auf der Linksabbiegespur in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck befand. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

+Drei Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beschädigt+ Ritterhude. Auf der Straße Heidkamp ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Eine 26-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Straße Heidkamp in Richtung Ihlpohler Heerstraße und wollte nach links auf die A 27 in Fahrtrichtung Walsrode abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten VW einer 52-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen kollidierte der VW mit einem weiteren Mercedes eines 52-jährigen Fahrzeugführers. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 52-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 22.100 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell