Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 05.12.2025

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen+ Oyten. Am Donnerstagmorgen, gegen 07 Uhr, befuhr ein 40-jähriger VW-Fahrer die L168 aus Richtung Bassen in Richtung Oyten. An der Kreuzung zur L167 beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden BMW eines 44-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge und der VW prallte anschließend gegen einen Ampelmast. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 16.200 Euro geschätzt.

+Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen+ Verden. Auf der Lindhooper Straße kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr aufgrund von Unachtsamkeit auf einen vor ihm an einer Ampel zur Kreuzung des Berliner Rings wartenden Seat einer 36-jährigen Fahrerin auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug 36-Jährigen auf den davor wartenden Nissan einer 52-Jährigen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.500 Euro. Die 36-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

+Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+ Langwedel. Am Donnerstag, gegen 08 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Audi-Fahrer hinter einer 42-jährigen Audi-Fahrerin die Hauptstraße in Richtung Verden. Diese beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen und hielt verkehrsbedingt an. Der nachfolgende 62-Jährige bemerkte das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr nach ersten Informationen ungebremst auf. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro beziffert.

+Radfahrer bei Rotlichtverstoß schwer verletzt+ Verden. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, gegen 14 Uhr, auf der Lindhooper Straße. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines VW befuhr die Lindhooper Straße stadtauswärts und missachtete nach ersten Erkenntnissen an der Ampel zur Carl-Hesse-Straße das angezeigte Rotlicht. In diesem Moment überquerte ein 23-jähriger Radfahrer die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem VW und dem Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Vom Bremspedal gerutscht+ Osterholz-Scharmbeck. An der Heidkrugstraße kam es am Donnerstagmorgen, gegen 08.15 Uhr, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Eine 60-jährige Fahrerin eines Citroën musste vor einer roten Ampel im Bereich der Auffahrt zur B74 anhalten. Der nachfolgende 49-jährige Fahrer eines Opel bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab, rutschte nach ersten Informationen jedoch kurz vor dem Stillstand vom Bremspedal ab und fuhr auf den Citroën auf. Die 60-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

+Radfahrer wird übersehen und leicht verletzt+ Lilienthal. Am Donnerstagvormittag wollte ein 60 Jahre alter Fahrer eines Renault aus einer Zufahrt auf die Falkenberger Landstraße einfahren. Dabei übersah er einen 22-jährigen Radfahrer, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

