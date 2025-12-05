Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Wechsel bei der Polizeistation Hambergen+

Landkreis Osterholz (ots)

Die Polizeistation in Hambergen hat nach zwei Pensionierungen seit dem 01.12.2025 eine neue feste Zusammensetzung. In der vergangenen Woche wurden Andreas Meyer und Horst Brandes nach 44 beziehungsweise 45 Dienstjahren bei der Polizei Niedersachsen pensioniert. Horst Brandes wurde nach seiner Ausbildung im April 1983 direkt nach Osterholz in den Einsatz- und Streifendienst versetzt. Andreas Meyer folgte ihm nach einer kurzen Verwendung in der Bereitschaftspolizei im Oktober 1984 nach Osterholz. Seit 2012 waren die beiden Polizeihauptkommissare gemeinsam auf der Polizeistation Hambergen eingesetzt. In dieser Zeit wurden die beiden bekannte polizeiliche Gesichter in der Gemeinde und feste Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Nach nun 13 Jahren in Hambergen feierten sie gemeinsam ihren Abschied aus der Gemeinde.

Das Team der Polizeistation besteht jetzt aus Polizeihauptkommissarin Jasmin Rönner, Polizeioberkommissar Henning Höner zu Guntenhausen und Polizeioberkommissar Mirko Marucha.

Stationsleiterin Jasmin Rönner ist bereits seit dem 01.11.2024 auf der Polizeistation eingesetzt und nach einem Jahr Erfahrung absolut glücklich mit der Entscheidung: "Die Stationsarbeit ist für mich die Arbeit an der Basis - nah an den Menschen. Und genau diese Bürgernähe möchten wir als Polizei für die Samtgemeinde Hambergen auch darstellen." Zuvor sammelte die 33-Jährige Erfahrungen beim Polizeikommissariat Osterholz sowie auf den Polizeistationen in Lilienthal und Ottersberg. Von der guten Netzwerkarbeit ihrer Vorgänger und ehemaligen Kollegen und Kolleginnen könne sie nun profitieren und diese weiterführen, betont sie.

Polizeioberkommissar Henning Höner zu Guntenhausen ist bereits seit 2018 Mitglied der Polizeistation Hambergen und brachte damals schon eine umfassende Erfahrung aus zehn Jahren im Einsatz- und Streifendienst beim Polizeikommissariat Osterholz sowie einer einjährigen Dienstzeit auf der Polizeistation Ritterhude mit. "Der enge Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie der offene Austausch mit Institutionen in der Gemeinde sind ein wichtiger Beitrag für ein gutes Miteinander", betont der erfahrene Stationsbeamte. Aus seiner Sicht ließen sich viele Themen so frühzeitig klären, bevor sie überhaupt zu Problemen würden. Auch die Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde und dem örtlichen Rettungsdienst verlaufe stets vertrauensvoll und reibungslos.

Neu im Team ist Polizeioberkommissar Mirko Marucha. Der 46-Jährige hatte schon während seines Studiums im Jahr 2005 für einige Zeit in Hambergen gearbeitet - eine Erfahrung, die ihm nachhaltig positiv in Erinnerung blieb. Nach mehreren Jahren in einer spezialisierten Einheit der Bereitschaftspolizei in Oldenburg kehrte er in den Landkreis Osterholz zurück. Dort war er im Streifendienst des Polizeikommissariats Osterholz sowie auf den Polizeistationen Lilienthal und Worpswede tätig. "Mit der Versetzung nach Hambergen ist für mich ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich freue mich auf die Arbeit und den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern", sagt er.

"Wir wollen als neues Team präsent und jederzeit ansprechbar sein", fasst Jasmin Rönner zusammen. "Wir kennen uns untereinander schon lange - ich glaube das wird eine richtig gute und wertvolle Zusammenarbeit."

