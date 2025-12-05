Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Gefährliches Überholmanöver auf der L 203 - Polizei bittet um Zeugenhinweise+

Landkreis Verden (ots)

Verden. Am Freitagmorgen kam es auf der Thedinghauser Straße im Ortsteil Groß Hutbergen zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Eine 59-jährige Fahrzeugführerin eines Ford war gegen 08 Uhr auf der L 203 in Richtung Hönisch unterwegs, als ihr auf ihrem Fahrstreifen ein weißer Pkw entgegenkam, der gerade dabei war, einen Linienbus zu überholen.

Nur durch ein starkes Abbremsen und ein Ausweichen nach rechts auf den Grünstreifen konnte die Autofahrerin eine Kollision verhindern. Ersten Informationen zufolge musste auch der Bus stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, Sachschaden entstand keiner.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin sowie Fahrgäste des betroffenen Busses, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell