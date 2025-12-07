Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 07.12.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

-

LANDKREIS VERDEN

Zaun durchbrochen, Wohnmobil gerammt und geflohen

Achim. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr, befuhr eine noch unbekannte Person mit einem Pkw die Bremer Straße in Richtung Innenstadt. Aus unbekannter Ursache kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild, durchbrach den Zaun einer Fahrzeugvermietung und rammte ein Wohnmobil auf dem Firmengrundstück. Die verursachende Person floh vor Eintreffen der Polizei mit einem dunklen Mercedes, der erhebliche Beschädigungen aufweisen dürfte, vom Unfallort. Hinweise dazu nimmt die Polizei Achim unter Tel. 04202/9960 entgegen.

Fahrzeuglenker erheblich alkoholisiert

Verden. Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 4 Uhr, informierte eine Anwohnerin der Nassen Straße die Polizei, weil sie laute Motorengeräusche vor ihrer Haustür vernahm und einen Diebstahl ihres Pkw vermutete. Die Polizei kontrollierte danach einen 57jährigen Ukrainer, der dort mit einem Fahrzeugtransporter angetroffen werden konnte. Der Mann wies deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung auf, was ein Atemalkoholtest über knapp 1,7 Promille bestätigte. Vom Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Geldsumme zur Sicherung des Strafverfahrens einbehalten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Geldbörse aus Umhängetasche entwendet

Ritterhude. Am Samstagmittag wurde während eines Einkaufs im Aldi-Markt in Ritterhude unbemerkt die Geldbörse samt Inhalt einer 63jährigen aus ihrer Umhängetasche entwendet. Zeugen, welche im Zeitraum zwischen 12:30 - 13:30 Uhr verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Ritterhude unter Tel. 04292-811740 zu melden.

Polizei warnt vor Betrugsmasche durch falsche Bankmitarbeiter

Ritterhude. Erneut kam es am Samstag, den 06.12.2025, im Bereich Ritterhude zu Betrugsfällen durch falsche Bankmitarbeiter. In zwei Fällen wurden eine 84jährige Seniorin und ein 88jähriger Senior durch vermeintliche Mitarbeiter einer Bank angerufen. Unter dem Vorwand, von der Bankaufsicht zu sein, wurde die PIN der Geldkarte von den Senioren erfragt. Anschließend wurde vereinbart, dass ein Mitarbeiter zur Wohnanschrift der Senioren kommt, um die Geldkarte entgegen zu nehmen. In einem der Fälle ist dies geschehen. Ob bereits ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Die Polizei bittet insbesondere Angehörige lebensälterer Menschen, diese eindringlich hinsichtlich der vielfältigen Betrugsmaschen zu sensibilisieren, am Telefon niemals sensible Konto- oder Bankdaten herauszugeben sowie bei verdächtigen Anrufen aufzulegen und die örtlich zuständige Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell