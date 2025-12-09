Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Paktverteilzentrum++Radfahrer kollidieren miteinander++Sachbeschädigung an Grundschule++Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall+

Landkreise Verden, Osterholz & Walsrode (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Paktverteilzentrum+ Achim. In der Zeit von Samstag, 16.00 Uhr, bis Montag, 04.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Paketverteilzentrum in der Bremer Straße ein und öffneten mehrere Pakete. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen, der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Radfahrer kollidieren miteinander+ Verden. Auf der Borsteler Chaussee kollidierten am Montagnachmittag zwei entgegenkommende Radfahrer. Ein Jugendlicher war auf dem Radweg in Richtung Weitzmühlener Straße unterwegs und stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit der entgegenkommenden 20-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide leicht. Die 20-Jährige wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Sachbeschädigung an Grundschule+ Grasberg. In der Zeit von Freitag, 13.30 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle einer Grundschule und stiegen auf das Dach. Dort warfen sie nach ersten Erkenntnissen Feuerwerkskörper durch ein Lüftungsrohr und verursachten damit Schäden an den dortigen Baumaterialien. Im Außenbereich wurden auch Regenrohre und ein Bauzaun beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

LANDKREIS WALSRODE

+Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall+ Walsrode/A27. Am Montagmittag gegen 12:45 Uhr kam es auf der A27 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 30-jähriger Citroën-Fahrer befuhr die A27 in Richtung Cuxhaven, als er nach einem Überholvorgang auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei übersah er eine vorausfahrende 60-jährige VW-Fahrerin und kollidierte mit dem Heck des VWs der 60-Jährigen. In der Folge prallte die 60-Jährige mit ihrem Pkw gegen eine Leitplanke und der Citroën des 30-Jährigen überschlug sich. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 26.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell