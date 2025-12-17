PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Lüdinghausen, Janackerstiege/Illegal auf dem "Fatbike" unterwegs

Coesfeld (ots)

Auf einem Mann auf einem Fatbike wurden Polizeibeamte am Dienstag (16.12.) gegen 13.35 Uhr aufmerksam. Der 40-jährige Lüdinghauser war mit dem Fahrzeug von der Mühlenstraße in Fahrtrichtung Parkplatz Edeka unterwegs.

Das Problem: Sogenannte Fatbikes verfügen nicht nur über die namensgebende, auffallend breite Bereifung. In vielen Fällen bieten sie die Möglichkeit, mit reiner Motorkraft Geschwindigkeiten von 45 km/h und mehr zu erreichen - ohne, dass dazu wie bei einem Pedelec pedaliert werden muss. Dann handelt es sich bei den Gefährten rechtlich nicht mehr um Fahrräder, sondern um Kraftfahrzeuge wie Kleinkrafträder. Derartige Fatbikes sind im benachbarten Ausland häufig anzutreffen. Die Fahrzeuge stammen aus fernöstlicher Produktion, erfüllen in vielen Fällen nicht europäische Sicherheitsstandards und sind daher im Straßenverkehr meist nicht zulässig. Sofern die Voraussetzungen für einen Betrieb im Straßenverkehr vorliegen, unterliegen sie jedoch der Versicherungspflicht und benötigen ein entsprechendes Kennzeichen.

Im vorliegenden Fall erreichte das Fatbike des 41-Jährigen ohne Pedalieren Geschwindigkeiten von über 40 km/h, wie der Mann selber einräumte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

