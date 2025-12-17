PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B474, Herteler/Leichtktaftfahrzeug flüchtet von Unfallstelle

Coesfeld (ots)

Zu einem Zusammenstoß von zwei Autos kam es am Mittwoch (17.12.) gegen 07.40 Uhr im Kreuzungsbereich B474/Herteler.

Ein Leichtkraftfahrzeug (bis 45 km/h) bog, aus der Straße Herteler kommend, nach links auf die B474 in Fahrtrichtung Dülmen ein. Dabei missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines 60-jährigen Mannes aus Coesfeld, der mit seinem Toyota auf der B474 in Fahrtrichtung Dülmen unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen auf der B474 zusammen. Der Toyota des Coesfelders wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Auch das Leichtkraftfahrzeug wurde durch den Zusammenstoß im Bereich der linken Fahrzeugseite stark beschädigt, Fahrzeugteile blieben an der Unfallstelle zurück. Dennoch setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Coesfeld fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

Das flüchtige Fahrzeug wird wie folgt beschrieben:

   - Leichtkraftfahrzeug, evtl. Modell Opel Rocks
   - Farbe schwarz/grau

Das Fahrzeug muss linksseitig frische Unfallschäden mit fehlenden Fahrzeugteilen aufweisen.

Die beteiligten Fahrzeugführer blieben unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Polizei sicherte Spuren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Rufnummer 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

