POL-COE: Coesfeld, Josefstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Ein Paket raubte ein unbekannter Tatverdächtiger am Freitag (12.12.) auf der Straße Strontianitfeld. Gegen 13.00 Uhr war ein Postzusteller in der Straße unterwegs, als er von einem unbekannten Mann auf ein Paket an einen bestimmten Adressaten angesprochen wurde. Der Mann war zu Fuß über einen Fußweg gekommen, der östlich am Baugebiet ...

mehr