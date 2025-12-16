PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Josefstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Montag (15.12.25) an der Josefstraße in ein Haus eingebrochen. Zwischen 14.15 Uhr und 15.30 Uhr schlugen die Täter die Terrassentür ein. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:56

    POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt, Strontianitfeld/Räuber erbeutet Paket

    Coesfeld (ots) - Ein Paket raubte ein unbekannter Tatverdächtiger am Freitag (12.12.) auf der Straße Strontianitfeld. Gegen 13.00 Uhr war ein Postzusteller in der Straße unterwegs, als er von einem unbekannten Mann auf ein Paket an einen bestimmten Adressaten angesprochen wurde. Der Mann war zu Fuß über einen Fußweg gekommen, der östlich am Baugebiet ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:13

    POL-COE: Nottuln, Buckenkamp/ Roter Ford Kuga beschädigt

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (13.12.25) einen roten Ford Kuga am Buckenkamp beschädigt. Zwischen 15.30 Uhr und 23.59 Uhr stand dieser auf einem Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:03

    POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/ Opel Movano beschädigt

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht den unfallbeteiligten Fahrer eines Transporters. Gegen 7.35 Uhr stießen am Montag (15.12.25) dieser und ein Opel Movano an der Tüllinghofer Straße zusammen. Der unbekannte Fahrer des Transporters flüchtete. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren