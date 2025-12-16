POL-COE: Coesfeld, Josefstraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Montag (15.12.25) an der Josefstraße in ein Haus eingebrochen. Zwischen 14.15 Uhr und 15.30 Uhr schlugen die Täter die Terrassentür ein. Angaben über mögliche Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
