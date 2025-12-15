POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/ Opel Movano beschädigt
Coesfeld (ots)
Die Polizei sucht den unfallbeteiligten Fahrer eines Transporters. Gegen 7.35 Uhr stießen am Montag (15.12.25) dieser und ein Opel Movano an der Tüllinghofer Straße zusammen. Der unbekannte Fahrer des Transporters flüchtete. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
