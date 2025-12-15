PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen/Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Coesfeld (ots)

Opfer eines Betruges durch sogenannte "falsche Bankmitarbeiter" wurde ein 74-jähriger Mann aus Nordkirchen. Die Betrüger meldeten sich telefonisch bei dem Mann, gaben sich als Bankmitarbeiter aus und berichteten von unrechtmäßigen Abbuchungen. Dann forderten sie ihn auf, Zahlungen in fünfstelliger Höhe per Onlinebanking freizugeben - angeblich, um die unrechtmäßigen Abbuchungen stornieren zu können. Der Nordkirchener kam der Aufforderung nach.

Die Polizei rät:

   - echte Bankmitarbeiter verlangen am Telefon keine Daten wie 
     Geheimzahlen oder TAN-Nummern und fordern Sie auch nicht zu 
     Überweisungen auf
   - Legen Sie auf, wenn Sie telefonisch Auskünfte zu ihrem Vermögen 
     machen, sensible Daten herausgeben oder Zahlungen veranlassen 
     sollen
   - vergewissern Sie sich bei Ihrer Bank oder der Polizei

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

