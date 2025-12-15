Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen/Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Coesfeld (ots)

Opfer eines Betruges durch sogenannte "falsche Bankmitarbeiter" wurde ein 74-jähriger Mann aus Nordkirchen. Die Betrüger meldeten sich telefonisch bei dem Mann, gaben sich als Bankmitarbeiter aus und berichteten von unrechtmäßigen Abbuchungen. Dann forderten sie ihn auf, Zahlungen in fünfstelliger Höhe per Onlinebanking freizugeben - angeblich, um die unrechtmäßigen Abbuchungen stornieren zu können. Der Nordkirchener kam der Aufforderung nach.

Die Polizei rät:

- echte Bankmitarbeiter verlangen am Telefon keine Daten wie Geheimzahlen oder TAN-Nummern und fordern Sie auch nicht zu Überweisungen auf - Legen Sie auf, wenn Sie telefonisch Auskünfte zu ihrem Vermögen machen, sensible Daten herausgeben oder Zahlungen veranlassen sollen - vergewissern Sie sich bei Ihrer Bank oder der Polizei

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell