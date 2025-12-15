PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Westhagen/ Grauer VW ID.4 Pro beschädigt

Coesfeld (ots)

An der Straße Westhagen hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntag (14.12.25) einen grauen VW ID.4 Pro beschädigt. Zwischen 14 Uhr und 16.15 Uhr stand dieser an der Straße. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 15.12.2025 – 10:15

    POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Weißer Seat Leon Sportstourer beschädigt

    Coesfeld (ots) - Auf dem Parkplatz des Marktkaufs hat ein unbekannter Autofahrer einen weißen Seat Leon Sportstourer beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 16.40 Uhr am Freitag (12.12.25) und 10.50 Uhr am Samstag (13.12.25). Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:08

    POL-COE: Dülmen/ (Versuchter) Einbruch

    Coesfeld (ots) - An der Aloysstraße gelang es Einbrechern nicht, in eine Wohnung einzudringen. Die Tatzeit liegt zwischen 11.40 Uhr am Mittwoch (10.12.25) und 15.40 Uhr am Freitag (12.12.25). Anders in Rorup, wo Unbekannte am Sonntag (14.12.25) in ein Haus an der Heidkämpe eingebrochen sind. Zwischen 18 Uhr und 19.15 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür und entwendeten Schmuck. Die Polizei in Dülmen ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 08:53

    POL-COE: Dülmen, Marktstraße/ Mann entwendet Bargeld

    Coesfeld (ots) - Bargeld hat ein Unbekannter am Freitag (12.12.25) von zwei Mitarbeiterinnen eines Schuhhauses an der Marktstraße entwendet. Gegen 11.25 Uhr betrat dieser das Geschäft und begab sich in den Aufenthaltsraum, wo sich die Geldbörsen der Frauen befanden. Der Täter flüchtete durch die Hintertür. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - männlich - rund 1,85 Meter - 45 bis 50 Jahre - schütteres ...

    mehr
