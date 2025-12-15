POL-COE: Dülmen, Westhagen/ Grauer VW ID.4 Pro beschädigt
Coesfeld (ots)
An der Straße Westhagen hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntag (14.12.25) einen grauen VW ID.4 Pro beschädigt. Zwischen 14 Uhr und 16.15 Uhr stand dieser an der Straße. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
