POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Weißer Seat Leon Sportstourer beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz des Marktkaufs hat ein unbekannter Autofahrer einen weißen Seat Leon Sportstourer beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 16.40 Uhr am Freitag (12.12.25) und 10.50 Uhr am Samstag (13.12.25). Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
