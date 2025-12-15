Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ (Versuchter) Einbruch

Coesfeld (ots)

An der Aloysstraße gelang es Einbrechern nicht, in eine Wohnung einzudringen. Die Tatzeit liegt zwischen 11.40 Uhr am Mittwoch (10.12.25) und 15.40 Uhr am Freitag (12.12.25).

Anders in Rorup, wo Unbekannte am Sonntag (14.12.25) in ein Haus an der Heidkämpe eingebrochen sind. Zwischen 18 Uhr und 19.15 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür und entwendeten Schmuck. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

