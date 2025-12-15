PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/Nach Überfall im November - Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellenräuber mit auffälliger Jacke

Coesfeld (ots)

Den Verkaufsraum einer Tankstelle betrat ein maskierter Mann am 29.11. in Senden. Er raubte Bargeld und Zigaretten, die Polizei berichtete:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6169483

Der Täter ist nach wie vor flüchtig, er wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - Mitte 20
   - rote Maske
   - schwarz/blaue Northface Jacke mit einem Aufdruck der 
     Freiheitsstatue vorne und hinten
   - braun/grüne Handschuhe
   - schwarze Hose
   - weiße Sneaker
   - sprach Hochdeutsch

Die Polizei sucht nun mit Aufnahmen von Überwachungskameras per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann mit der auffälligen Jacke.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit Fotos des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/189108

Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 15.12.2025 – 10:19

    POL-COE: Dülmen, Westhagen/ Grauer VW ID.4 Pro beschädigt

    Coesfeld (ots) - An der Straße Westhagen hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntag (14.12.25) einen grauen VW ID.4 Pro beschädigt. Zwischen 14 Uhr und 16.15 Uhr stand dieser an der Straße. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:15

    POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Weißer Seat Leon Sportstourer beschädigt

    Coesfeld (ots) - Auf dem Parkplatz des Marktkaufs hat ein unbekannter Autofahrer einen weißen Seat Leon Sportstourer beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 16.40 Uhr am Freitag (12.12.25) und 10.50 Uhr am Samstag (13.12.25). Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:08

    POL-COE: Dülmen/ (Versuchter) Einbruch

    Coesfeld (ots) - An der Aloysstraße gelang es Einbrechern nicht, in eine Wohnung einzudringen. Die Tatzeit liegt zwischen 11.40 Uhr am Mittwoch (10.12.25) und 15.40 Uhr am Freitag (12.12.25). Anders in Rorup, wo Unbekannte am Sonntag (14.12.25) in ein Haus an der Heidkämpe eingebrochen sind. Zwischen 18 Uhr und 19.15 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür und entwendeten Schmuck. Die Polizei in Dülmen ...

    mehr
