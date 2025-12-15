Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/Nach Überfall im November - Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellenräuber mit auffälliger Jacke

Coesfeld (ots)

Den Verkaufsraum einer Tankstelle betrat ein maskierter Mann am 29.11. in Senden. Er raubte Bargeld und Zigaretten, die Polizei berichtete:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6169483

Der Täter ist nach wie vor flüchtig, er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - Mitte 20 - rote Maske - schwarz/blaue Northface Jacke mit einem Aufdruck der Freiheitsstatue vorne und hinten - braun/grüne Handschuhe - schwarze Hose - weiße Sneaker - sprach Hochdeutsch

Die Polizei sucht nun mit Aufnahmen von Überwachungskameras per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann mit der auffälligen Jacke.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit Fotos des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/189108

Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

