Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, An der Feuerwache/ Auto und Trecker kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein Auto und ein Trecker sind am Montag (15.12.25) an der Straße An der Feuerwache zusammengestoßen. Gegen 7.45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Havixbecker mit seinem Auto eine Fahrbahnverengung, wo es zur Kollision mit einem 45-jährigen Treckerfahrer aus Altenberge kam, der sich bereits in der Verengung befand. Der Fahrer des Treckers erlitt einen Schock. Der Autofahrer blieb nach bisherigem Stand unverletzt, jedoch kam die siebenjährige Mitfahrerin verletzt in ein Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

