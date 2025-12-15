Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln-Schapdetten, Hamkamp/Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Coesfeld (ots)

Unbekannte Tatverdächtige brachen in ein Einfamilienhaus in Schapdetten ein. Am Freitag (12.12.) zwischen 14.45 Uhr und 18.45 Uhr hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten die Räume, Schränke und Schubladen und erbeuteten Bargeld, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

