PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt, Strontianitfeld/Räuber erbeutet Paket

Coesfeld (ots)

Ein Paket raubte ein unbekannter Tatverdächtiger am Freitag (12.12.) auf der Straße Strontianitfeld.

Gegen 13.00 Uhr war ein Postzusteller in der Straße unterwegs, als er von einem unbekannten Mann auf ein Paket an einen bestimmten Adressaten angesprochen wurde. Der Mann war zu Fuß über einen Fußweg gekommen, der östlich am Baugebiet entlangführt und die Straßen Sudendorp und Auf dem Felde verbindet.

Als der Zusteller das Paket nur gegen Vorlage eines Personalausweises aushändigen wollte, bedrohte der Unbekannte ihn und schlug ihm mit der Faust in den Bauch. Anschließend nahm er sich das Paket an sich und flüchtete wieder über den Fußweg in nördliche Richtung (Auf dem Felde).

Der Paketzusteller wurde verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	Ca. 23 Jahre alt -	Spricht akzentfreies hochdeutsch -	
Europäischer Phänotyp -	Schwarze Mütze -	Schwarzer Mantel -	Weiße 
Corona-Schutzmaske

Möglicherweise wurde der Täter auf seinem Weg zum oder vom Tatort beobachtet und/oder von privaten Überwachungskameras aufgezeichnet. Diese oder andere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:13

    POL-COE: Nottuln, Buckenkamp/ Roter Ford Kuga beschädigt

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (13.12.25) einen roten Ford Kuga am Buckenkamp beschädigt. Zwischen 15.30 Uhr und 23.59 Uhr stand dieser auf einem Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:03

    POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/ Opel Movano beschädigt

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht den unfallbeteiligten Fahrer eines Transporters. Gegen 7.35 Uhr stießen am Montag (15.12.25) dieser und ein Opel Movano an der Tüllinghofer Straße zusammen. Der unbekannte Fahrer des Transporters flüchtete. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:57

    POL-COE: Havixbeck, An der Feuerwache/ Auto und Trecker kollidieren

    Coesfeld (ots) - Ein Auto und ein Trecker sind am Montag (15.12.25) an der Straße An der Feuerwache zusammengestoßen. Gegen 7.45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Havixbecker mit seinem Auto eine Fahrbahnverengung, wo es zur Kollision mit einem 45-jährigen Treckerfahrer aus Altenberge kam, der sich bereits in der Verengung befand. Der Fahrer des Treckers erlitt einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren