Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt, Strontianitfeld/Räuber erbeutet Paket

Coesfeld (ots)

Ein Paket raubte ein unbekannter Tatverdächtiger am Freitag (12.12.) auf der Straße Strontianitfeld.

Gegen 13.00 Uhr war ein Postzusteller in der Straße unterwegs, als er von einem unbekannten Mann auf ein Paket an einen bestimmten Adressaten angesprochen wurde. Der Mann war zu Fuß über einen Fußweg gekommen, der östlich am Baugebiet entlangführt und die Straßen Sudendorp und Auf dem Felde verbindet.

Als der Zusteller das Paket nur gegen Vorlage eines Personalausweises aushändigen wollte, bedrohte der Unbekannte ihn und schlug ihm mit der Faust in den Bauch. Anschließend nahm er sich das Paket an sich und flüchtete wieder über den Fußweg in nördliche Richtung (Auf dem Felde).

Der Paketzusteller wurde verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 23 Jahre alt - Spricht akzentfreies hochdeutsch - Europäischer Phänotyp - Schwarze Mütze - Schwarzer Mantel - Weiße Corona-Schutzmaske

Möglicherweise wurde der Täter auf seinem Weg zum oder vom Tatort beobachtet und/oder von privaten Überwachungskameras aufgezeichnet. Diese oder andere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell