PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Buckenkamp/ Roter Ford Kuga beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (13.12.25) einen roten Ford Kuga am Buckenkamp beschädigt. Zwischen 15.30 Uhr und 23.59 Uhr stand dieser auf einem Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:03

    POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/ Opel Movano beschädigt

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht den unfallbeteiligten Fahrer eines Transporters. Gegen 7.35 Uhr stießen am Montag (15.12.25) dieser und ein Opel Movano an der Tüllinghofer Straße zusammen. Der unbekannte Fahrer des Transporters flüchtete. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:57

    POL-COE: Havixbeck, An der Feuerwache/ Auto und Trecker kollidieren

    Coesfeld (ots) - Ein Auto und ein Trecker sind am Montag (15.12.25) an der Straße An der Feuerwache zusammengestoßen. Gegen 7.45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Havixbecker mit seinem Auto eine Fahrbahnverengung, wo es zur Kollision mit einem 45-jährigen Treckerfahrer aus Altenberge kam, der sich bereits in der Verengung befand. Der Fahrer des Treckers erlitt einen ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:13

    POL-COE: Nottuln-Schapdetten, Hamkamp/Einbrecher hebeln Terrassentür auf

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Tatverdächtige brachen in ein Einfamilienhaus in Schapdetten ein. Am Freitag (12.12.) zwischen 14.45 Uhr und 18.45 Uhr hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten die Räume, Schränke und Schubladen und erbeuteten Bargeld, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren