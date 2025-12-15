POL-COE: Nottuln, Buckenkamp/ Roter Ford Kuga beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (13.12.25) einen roten Ford Kuga am Buckenkamp beschädigt. Zwischen 15.30 Uhr und 23.59 Uhr stand dieser auf einem Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
