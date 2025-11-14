Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Am 14.11.2025 um 17:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Ikarusstraße/Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 69-jähriger deutscher Fahrer eines Mercedes Sprinters den Juri-Gagarin-Ring aus Richtung Ziolkowskistraße. An der Kreuzung beabsichtigte dieser, bei Lichzeichen Grün geradeaus in die Ikrausstraße zu fahren. Zu gleicher Zeit befuhr ein 29-jähriger deutsch-bangladeschischer Fahrer eines Dacias den Juri-Gagarin-Ring aus Richtung Woldegker Straße in Fahrtrichtung Salvador-Allende-Straße. An der Kreuzung beabsichtigte der 29-jährige Fahrer des Dacias bei Rotlicht nach rechts in die Ikarrusstraße abzubiegen und missachte die Wartepflicht bei grünem Blechpfeil. Es kam zur Kollision beider PKW. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt und die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 18000EUR. Für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der beteiligten PKW musste der Juri-Gagarin-Ring in Richtung Salvador-Allende-Straße sowie die Ikrausstraße voll- bzw. teilweise gesperrt werden. Hierdurch kam es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

