Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Am 14.11.2025 um 17:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung 
Ikarusstraße/Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall 
mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand 
befuhr ein 69-jähriger deutscher Fahrer eines Mercedes Sprinters den 
Juri-Gagarin-Ring aus Richtung Ziolkowskistraße. An der Kreuzung 
beabsichtigte dieser, bei Lichzeichen Grün geradeaus in die 
Ikrausstraße zu fahren. Zu gleicher Zeit befuhr ein 29-jähriger 
deutsch-bangladeschischer Fahrer eines Dacias den Juri-Gagarin-Ring 
aus Richtung Woldegker Straße in Fahrtrichtung 
Salvador-Allende-Straße. An der Kreuzung beabsichtigte der 29-jährige
Fahrer des Dacias bei Rotlicht nach rechts in die Ikarrusstraße 
abzubiegen und missachte die Wartepflicht bei grünem Blechpfeil. Es 
kam zur Kollision beider PKW. Beide Fahrzeugführer wurden 
leichtverletzt und die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es 
entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 18000EUR. 
Für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der beteiligten PKW musste
der Juri-Gagarin-Ring in Richtung Salvador-Allende-Straße sowie die 
Ikrausstraße voll- bzw. teilweise gesperrt werden. Hierdurch kam es 
zeitweise zu Beeinträchtigungen des Verkehrs. 
 
Im Auftrag
 
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

