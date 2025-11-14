PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw kommt beim Überholen von der Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt

Waren/Müritz (LK MSE) (ots)

Am 14.11.2025, gegen 16:10 Uhr, kam es auf der B 108 zu einem 
Verkehrsunfall. Nach bisherigem Sachstand befuhr eine 38-jährige 
deutsche Fahrzeugführerin eines Nissan die Bundesstraße aus Vielist 
kommend in Richtung Waren. Sie beabsichtigte dabei einen 
vorrausfahrenden Pkw zu Überholen. Bei diesem Überholmanöver kam sie 
aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach links und anschließend 
nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw kam anschließend im Graben 
zum Stillstand. 
Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und wurde am Ort durch 
Rettungskräfte behandelt. Ein Verbringung ins Krankenhaus war nicht 
erforderlich. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch 
Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 
Euro geschätzt.
Die B 198 musste kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Anschließend
konnte der Verkehr halbseitig vorbeigeleitet werden.


Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

