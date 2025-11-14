Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw kommt beim Überholen von der Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt

Waren/Müritz (LK MSE) (ots)

Am 14.11.2025, gegen 16:10 Uhr, kam es auf der B 108 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Sachstand befuhr eine 38-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Nissan die Bundesstraße aus Vielist kommend in Richtung Waren. Sie beabsichtigte dabei einen vorrausfahrenden Pkw zu Überholen. Bei diesem Überholmanöver kam sie aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw kam anschließend im Graben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und wurde am Ort durch Rettungskräfte behandelt. Ein Verbringung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die B 198 musste kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr halbseitig vorbeigeleitet werden. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

