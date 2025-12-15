Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Karlsruhe (ots)

Am Freitagmittag verursachte eine 48-jährige Autofahrerin einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich in Bruchsal.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bog die 48-jährige Volvo-Fahrerin gegen 12:00 Uhr von der Ernst-Blickle-Straße kommend nach rechts auf die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Untergrombach ab. Hierbei übersah sie offenbar einen von rechts kommenden Pedelec-Fahrer und erfasste ihn seitlich. In Folge der Kollision stürzte der 36-jährige Fahrradfahrer auf die Straße und verletzte sich leicht.

Der Fahrradfahrer erlitt infolge des Unfalls eine Schulterverletzung. Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den 36-Jährigen für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell