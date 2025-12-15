PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Sakralen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten mutmaßlich am Freitag Bronzestatuen von einem Friedhof in Kronau. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand rissen bislang unbekannte Täter zwischen dem 11. Dezember gegen 17:00 Uhr und dem 12. Dezember bis 19:00 Uhr auf einem Friedhof in der Friedhofsstraße in Kronau offenbar drei Sakrale aus ihrer Verankerung. Anschließend flüchteten die Diebe mit dem mutmaßlichen Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlsschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Wahrnehmungen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Rufnummer 07253 8026-0 in Verbindung zu setzen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

