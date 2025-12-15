Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamter bei Widerstand dienstunfähig verletzt

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen von Widerstandshandlungen eines 25-Jährigen erlitt ein Polizeibeamter am Samstagnachmittag schwere Verletzungen an der Schulter und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Gegen 16:50 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Kaiserstraße/ Kreuzstraße. Im Zuge der Kontaktaufnahme mit einem der Beteiligten, sollte dieser einer Personalienfeststellung unterzogen werden und seinen Personalausweis aushändigen. Der Aufforderung leistete er jedoch keine Folge.

Gegen die anschließende Durchsuchung wehrte sich der 25-Jährige offenbar mit Leibeskräften, sodass mehrere Streifenbesatzungen benötigt wurden um den Beschuldigten zu beruhigen. Im Verlauf der Maßnahmen dauerten die Widerstandshandlungen fortwährend an, wodurch einer der Polizeibeamten eine Schulterverletzung erlitt und Dienstunfähigkeit eintrat. Eine zweite Beamtin verletzte sich ebenfalls am Rücken, konnte den Dienst jedoch fortsetzen.

Der 25-Jährige muss sich nun unter anderem aufgrund Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

