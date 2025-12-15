Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen sowie Waghäusel - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten unbekannte Täter am Samstag, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, offenbar durch Aufhebeln eines Kellerfensters in das Innere eines Wohnhauses in der Heinrich-Heine-Anlage in Rheinhausen. Die Einbrecher nahmen in der Folge Bargeld an sich.

In der Kalmitstraße in Waghäusel brachen am Samstag, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, bislang ebenfalls Unbekannte vermutlich die Garagentür auf und verschafften sich danach über ein Kellerfenster Zugang ins Haus. Die Täter durchwühlten in verschiedenen Räumen die Schränke sowie Schubladen und entwendeten Schmuck, Münzen sowie Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist in beiden Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

