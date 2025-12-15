PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen sowie Waghäusel - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten unbekannte Täter am Samstag, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, offenbar durch Aufhebeln eines Kellerfensters in das Innere eines Wohnhauses in der Heinrich-Heine-Anlage in Rheinhausen. Die Einbrecher nahmen in der Folge Bargeld an sich.

In der Kalmitstraße in Waghäusel brachen am Samstag, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, bislang ebenfalls Unbekannte vermutlich die Garagentür auf und verschafften sich danach über ein Kellerfenster Zugang ins Haus. Die Täter durchwühlten in verschiedenen Räumen die Schränke sowie Schubladen und entwendeten Schmuck, Münzen sowie Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist in beiden Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:39

    POL-KA: (KA) Bretten - Fahrzeug überschlägt sich nach Trunkenheitsfahrt

    Karlsruhe (ots) - Eine Trunkenheitsfahrt endete am Sonntagnachmittag mit einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294, bei dem sich ein Fahrzeug mindestens einmal überschlug. Nach aktuellem Kenntnisstand war ein 36-jähriger Honda-Fahrer gegen 15:30 Uhr von Bretten in Fahrtrichtung Pforzheim unterwegs. Hierbei fuhr er laut Zeugenaussagen wohl mehrfach auf die ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:58

    POL-KA: (KA) Ettlingen - Fußgänger beim Abbiegen übersehen

    Karlsruhe (ots) - Am Freitag gegen 17:00 Uhr kollidierte eine 49-jähre Autofahrerin an der Kreuzung Englerstraße / Hertzstraße in Ettlingen mit einem 60-jährigen Fußgänger. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Hertzstraße von der Mörscher Straße kommend in Richtung Englerstraße. Im Kreuzungsbereich musste sie zunächst verkehrsbedingt stoppen. Beim anschließenden ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:13

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Karlsruhe-Durlach

    Karlsruhe (ots) - Die Trunkenheitsfahrt eines 42-Jährigen endete am Sonntagmorgen in mehreren Sachbeschädigungen und einem sechsstelligen Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 42-Jährige gegen 06:45 Uhr mit seinem Toyota auf der Bundesstraße 3 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Hohenwettersbach. Auf Höhe des Zündhütle geriet er mutmaßlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren