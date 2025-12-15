PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Fahrzeug überschlägt sich nach Trunkenheitsfahrt

Karlsruhe (ots)

Eine Trunkenheitsfahrt endete am Sonntagnachmittag mit einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294, bei dem sich ein Fahrzeug mindestens einmal überschlug.

Nach aktuellem Kenntnisstand war ein 36-jähriger Honda-Fahrer gegen 15:30 Uhr von Bretten in Fahrtrichtung Pforzheim unterwegs. Hierbei fuhr er laut Zeugenaussagen wohl mehrfach auf die Gegenfahrbahn und beschleunigte sein Fahrzeug zeitweise stark. Im weiteren Verlauf verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Honda mindestens einmal und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge trug der 36-Jährige keine Verletzungen davon. Andere Verkehrsteilnehmer wurden wohl nicht gefährdet.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,4 Promille. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin den Führerschein des 36-Jährigen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:58

    POL-KA: (KA) Ettlingen - Fußgänger beim Abbiegen übersehen

    Karlsruhe (ots) - Am Freitag gegen 17:00 Uhr kollidierte eine 49-jähre Autofahrerin an der Kreuzung Englerstraße / Hertzstraße in Ettlingen mit einem 60-jährigen Fußgänger. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Hertzstraße von der Mörscher Straße kommend in Richtung Englerstraße. Im Kreuzungsbereich musste sie zunächst verkehrsbedingt stoppen. Beim anschließenden ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:13

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Karlsruhe-Durlach

    Karlsruhe (ots) - Die Trunkenheitsfahrt eines 42-Jährigen endete am Sonntagmorgen in mehreren Sachbeschädigungen und einem sechsstelligen Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 42-Jährige gegen 06:45 Uhr mit seinem Toyota auf der Bundesstraße 3 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Hohenwettersbach. Auf Höhe des Zündhütle geriet er mutmaßlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren