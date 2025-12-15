Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Fahrzeug überschlägt sich nach Trunkenheitsfahrt

Karlsruhe (ots)

Eine Trunkenheitsfahrt endete am Sonntagnachmittag mit einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294, bei dem sich ein Fahrzeug mindestens einmal überschlug.

Nach aktuellem Kenntnisstand war ein 36-jähriger Honda-Fahrer gegen 15:30 Uhr von Bretten in Fahrtrichtung Pforzheim unterwegs. Hierbei fuhr er laut Zeugenaussagen wohl mehrfach auf die Gegenfahrbahn und beschleunigte sein Fahrzeug zeitweise stark. Im weiteren Verlauf verlor er offenbar die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Honda mindestens einmal und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge trug der 36-Jährige keine Verletzungen davon. Andere Verkehrsteilnehmer wurden wohl nicht gefährdet.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der verantwortliche Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,4 Promille. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin den Führerschein des 36-Jährigen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell