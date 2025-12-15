PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Karlsruhe (ots)

Am Freitag gegen 17:00 Uhr kollidierte eine 49-jähre Autofahrerin an der Kreuzung Englerstraße / Hertzstraße in Ettlingen mit einem 60-jährigen Fußgänger.

Die Pkw-Fahrerin befuhr die Hertzstraße von der Mörscher Straße kommend in Richtung Englerstraße. Im Kreuzungsbereich musste sie zunächst verkehrsbedingt stoppen. Beim anschließenden Abbiegen übersah sie den Fußgänger, welcher gerade die Englerstraße überquerte, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 60-jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Christina Dörfer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

