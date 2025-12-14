PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen im Bereich der Akademiestraße gesucht.

Karlsruhe (ots)

Am Samstag Abend gegen 23:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger PKW Fahrer mit einem SEAT Cupra, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, die Akademiestraße aus Richtung der Hans-Thoma-Straße. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei am Straßenrand parkenden PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurden diese auf zwei weitere PKW aufgeschoben. An zwei der beteiligten Fahrzeuge, darunter das Verursacherfahrzeug, entstand Totalschaden. Insgesamt entstand an den fünf beteiligten Fahrzeugen ein Gessamtschaden von ca. 30.000 Euro. In dem mit drei Personen besetzten Seat erlitt lediglich der Beifahrer leichte Verletzungen. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde noch am Abend beschlagnahmt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Karlsruhe

Führungs- und Lagezentrum Corinna Ebert

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

