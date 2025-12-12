Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wiesental

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 11:00 Uhr, über den seitlichen Gartenbereich in den Innenhof eines Anwesens in der Schützenstraße in Wiesental.

In der Folge hebelten die Einbrecher ein Küchenfenster auf und verschafften sich Zutritt ins Erdgeschoss des Einfamilienhauses. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter in allen Stockwerken sämtliche Räumlichkeiten. Ob sie dabei fündig wurden, wird derzeit noch ermittelt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell