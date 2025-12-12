Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfallflucht in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Motorradfahrer verursachte am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall in einem Kreuzungsbereich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollten gegen 17:30 Uhr zwei Pkw von der Sophienstraße nach links in die Reinhold-Frank-Straße Fahrtrichtung Kriegsstraße einbiegen. Verkehrsbedingt mussten sie wohl im Kreuzungsbereich anhalten, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. In diesem Moment fuhr offenbar ein Motorradfahrer bei für ihn geltendem Rotlicht der Ampelanlage auf der Reinhold-Frank-Straße aus südlicher Richtung in die Kreuzung ein und touchierte eines der beiden wartenden Autos im Frontbereich. Hierbei wurde unter anderem das vordere Kennzeichen des VW abgerissen und es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro.

Der Zweiradfahrer hielt nach der Kollision offenbar kurz an, fuhr im Anschluss aber unerkannt davon. Laut Angaben der Beteiligten könnte es sich möglicherweise um eine 125ccm-Maschine gehandelt haben. Weitere Beschreibungen des Fahrzeugs oder des Fahrers liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 94484-0 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell