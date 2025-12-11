PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach mehreren Wohnungseinbrüchen

Karlsruhe (ots)

Gleich drei Wohnungseinbrüche wurden in Karlsruhe-Mühlburg zur Anzeige gebracht.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 18:15 Uhr, über den Garten auf ein Grundstück im Laubenweg. Vermutlich mit Hilfe einer aufgefundenen Leiter gelangten die Unbekannten auf den Balkon im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Anschließend verschafften sie sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Innere des Hauses. Die Diebe durchwühlten ein Zimmer und entwendeten Ringe sowie diverse Schmuckstücke.

Zwei weitere Einbrüche verübten bislang ebenfalls Unbekannte am Mittwoch, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, in der Siemensallee. Hier gelangten die Täter über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses und durchsuchten in der Folge in mehreren Räumen die Schränke. Ob sie dabei fündig wurden, wird derzeit noch ermittelt. Danach brachen die dreisten Einbrecher im selben Wohnhaus die Tür zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf, durchwühlten auch hier die Zimmer und nahmen unter anderem ein Goldarmband sowie Bargeld an sich.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

