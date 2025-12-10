Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Dienstag trotz Anwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus in Rüppurr ein.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter vermutlich zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, gewaltsam über die Haustür in das Einfamilienhaus in der Lange Straße.

Während die Bewohner im Obergeschoss schliefen, durchwühlten die Einbrecher auf der Suche nach Beute augenscheinlich nur die Räume im Erdgeschoss.

Die Diebe entwendeten unter anderem verschiedene Geldbörsen mit Inhalt sowie Mobiltelefone und Bargeld.

Der entstandene Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

