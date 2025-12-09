Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen im Stadtgebiet Karlsruhe

In Mühlburg verschafften sich Einbrecher zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Montag, 11:00 Uhr, über einen Balkon gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sonnenstraße. In der Folge durchwühlten die Täter sämtliche Zimmer.

In der Weststadt gelangten ebenfalls bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 18:45 Uhr, auch durch gewaltsames Öffnen einer Balkontür in eine Erdgeschosswohnung in der Wichernstraße. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge alle Räume.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zu den Einbrüchen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

