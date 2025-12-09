PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Weingarten - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Karlsruhe (ots)

Auf der Bundesstraße 3 bei Weingarten ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall mit insgesamt sechs verletzten Personen.

Eine 30-jährige Seat-Fahrerin fuhr gegen 20:30 Uhr von einem Parkplatz eines Supermarktes auf die B3 auf und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 18-jährigen Porsche-Fahrers. In Folge der Kollision geriet der in Fahrtrichtung Grötzingen fahrende Porsche in den angrenzenden Grünstreifen, während sich der Seat um die eigene Achse drehte und neben dem Porsche auf der Fahrbahn zum Stillstand gelangte.

Die verletzte Seat-Fahrerin wurde gemeinsam mit ihrer ebenfalls im Fahrzeug befindlichen 9-jährigen leicht verletzten Tochter mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gefahren. Ein weiterer Rettungswagen transportierte den ebenfalls verletzten Porsche-Fahrer in ein Krankenhaus. Im Porsche befanden sich zur Unfallzeit drei weitere männliche Mitfahrer, die über leichte Schmerzen klagten, eine medizinische Sofortversorgung jedoch ablehnten.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die B 3 im betroffenen Bereich für etwa 1,5 Stunden.

Simon Erhardt, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

